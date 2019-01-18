Политика
Рейтинг доверия Путину рухнул до минимумаPrimpress.ru вчера в 15:30
Рейтинг доверия граждан президенту России Владимиру Путину достиг исторического минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на сайт центра. По данным на 13 января 2019 года, Путину доверяют лишь 33,4% россиян.
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Не такого, как Путин. Рейтинг доверия президенту снизился до исторического минимума
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