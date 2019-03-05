Экономика

Рейтинг богатейших россиян по версии Forbes возглавил Леонид МихельсонРИА Новости вчера в 12:26

Самым богатым россиянином в 2019 году по версии журнала Forbes стал Леонид Михельсон. В мировом рейтинге издания он занимает 32-е место с состоянием 24 миллиарда долларов. За год капитал совладельца "Новатэка" и "Сибура" увеличился на 6 миллиардов.
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Рейтинг богатейших россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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