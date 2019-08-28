Экономика

РБКРБКРейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

По сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти самых богатых семей страны увеличилось всего на $300 млн, достигнув отметки в $25,3 млрд. Первое место в рейтинге уже пятый год подряд за собой удерживает семейство Гуцериевых.
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Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть

РБК02:05

Гуцериевы вновь возглавили рейтинг самых богатых российских семей по версии Forbes

ПРАЙМ01:27

Forbes обновил рейтинг богатейших семей России

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Стали известны самые богатые российские семьи по версии Forbes

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Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

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Сервелат на миллиард: как совладельцы «Черкизово» стали одной из богатейших семей России

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Две комиссии Элладской (Греческой) православной церкви высказались против признания Православной церкви Украины (ПЦУ).
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В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
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В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой

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При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек

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Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
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Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
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Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Технологии

NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты

Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.
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79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Политика

В посольстве России ответили на заявление сенатора США о визе

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.
RT на русском 26 августа в 22:18
Происшествия

Британка убила отца пультом от телевизора

Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора.
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Технологии

Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G

Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся.
РИА Новости 01:44
Происшествия

В Волгограде задержали членов крупной ОПГ мошенников

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступники действовали на территории Московской области и Волгограда.
Волжский.ру 01:50
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Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

В Новосибирске на рабочих рухнула стена в строящемся доме

Перекрытия рухнули в строящемся здании в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
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Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены

Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
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Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
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Советский и российский государственный и политический деятель. Первый Президент Татарстана с 12 июня 1991 по 25 марта 2010. Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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