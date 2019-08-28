Экономика
РБКРейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть
По сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти самых богатых семей страны увеличилось всего на $300 млн, достигнув отметки в $25,3 млрд. Первое место в рейтинге уже пятый год подряд за собой удерживает семейство Гуцериевых.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Вечерняя Москва вчера в 06:03
Политика
Комиссии греческой церкви отказали ПЦУ в признании
Две комиссии Элладской (Греческой) православной церкви высказались против признания Православной церкви Украины (ПЦУ).
News.ru 00:57
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Игры
Опубликован новый геймплейный ролик Chernobylite
На YouTube опубликован новый ролик с игровым процессом будущего шутера Chernobylite.
Игромания.ру вчера в 16:04
Театры
В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания вчера в 12:59
Происшествия
При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек
RT на русском 01:42
Технологии
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Религия
В Красноярске открылся фестиваль «Успенская ярмарка»
Наш Красноярский край 00:11
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Общество
Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»
Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Технологии
NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.
Rambler News Service 00:33
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
В посольстве России ответили на заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.
RT на русском 26 августа в 22:18
Происшествия
Британка убила отца пультом от телевизора
Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора.
Известия 01:10
Технологии
Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся.
РИА Новости 01:44
Происшествия
В Волгограде задержали членов крупной ОПГ мошенников
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступники действовали на территории Московской области и Волгограда.
Волжский.ру 01:50
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
В Новосибирске на рабочих рухнула стена в строящемся доме
Перекрытия рухнули в строящемся здании в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:10
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27