Политика
Рейтинг Зеленского среди молодежи приблизился к 40%РИА Новости вчера в 14:56
Около 39% жителей Украины в возрасте младше 30 лет готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского на выборах президента, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду Центром Разумкова. Выборы президента Украины пройдут в воскресенье.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика
Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной
Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Общество
Калининград получит нового хомлина
Обновлено в 09:17
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Дагестане против сотрудников ПФР возбудили дела за фиктивные пенсии
Против сотрудников Пенсионного фонда в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:46
Спорт
Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус
Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Авто
В Сети обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения
На просторах Сети оказались обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения.
Обновлено в 12:14
Политика
За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Сын звезды сериала «Кадетство» годами избивал жену и тещу
Обновлено в 13:45
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии
Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Футбол
Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:06
Общество
Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке
С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Культура
YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55