Политика

Рейтинг Зеленского среди молодежи приблизился к 40%РИА Новости вчера в 14:56

Около 39% жителей Украины в возрасте младше 30 лет готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского на выборах президента, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду Центром Разумкова. Выборы президента Украины пройдут в воскресенье.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский добился популярности у молодежи Украины

Взгляд.рувчера в 16:27

Стала известна доля готовой проголосовать за Зеленского молодежи

Известиявчера в 16:19

В победе Зеленского уверены почти 30% украинцев

Rambler News Serviceвчера в 09:40

Почти треть граждан Украины уверена в победе Зеленского на выборах

REGNUMвчера в 10:17

На Украине обнародован опрос, по которому рейтинг Порошенко в два раза выше, чем Тимошенко

ТАССвчера в 10:12

Рейтинг Зеленского среди молодежи приблизился к 40%

РИА Новостивчера в 14:56

Социологи назвали долю уверенных в победе Зеленского на выборах украинцев

РБКвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика

Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной

Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Общество

Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

Обновлено в 03:15
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Общество

Калининград получит нового хомлина

Обновлено в 09:17
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Футбол

Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Дагестане против сотрудников ПФР возбудили дела за фиктивные пенсии

Против сотрудников Пенсионного фонда в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:46
Спорт

Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Авто

В Сети обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения

На просторах Сети оказались обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения.
Обновлено в 12:14
Политика

За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Сын звезды сериала «Кадетство» годами избивал жену и тещу

Обновлено в 13:45
Музыка

Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии

Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Футбол

Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:06
Общество

Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке

С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Культура

YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Авто

В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Здоровье

С начала сезона вертолет «Ансат» за 6 вылетов эвакуировал 7 пациентов

Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное