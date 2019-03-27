Политика
Рейтинг Зеленского среди молодежи приблизился к 40%РИА Новости вчера в 14:56
Около 39% жителей Украины в возрасте младше 30 лет готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского на выборах президента, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду Центром Разумкова. Выборы президента Украины пройдут в воскресенье.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Два иностранных военных самолета провели разведку у границ России
Два иностранных военных самолета радиоэлектронной разведки замечены у границ Российской Федерации.
Обновлено в 12:17
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Футбол
Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне
Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что готов еще несколько лет играть на высоком уровне.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной
Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Музыка
Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки
Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.
Обновлено в 07:58
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом
Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Футбол
Баскетболисты «Маккаби» разгромили «Гран Канарию» в матче Евролиги
Израильский "Маккаби" дома разгромил испанскую "Гран Канарию" в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:04
Политика
Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года
«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Экономика
Центробанк Эстонии считает, что вкладчикам Swedbank в республике не стоит беспокоиться
Центральный банк Эстонии считает, что у вкладчиков шведского Swedbank в республике нет причин для беспокойства из-за скандала с отмыванием денег, поскольку финансовое состояние банка очень хорошее, заявил в четверг руководитель отдела финансовой стабильности эстонского регулятора Яак Тырс.
Обновлено в 16:20
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Политика
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Экономика
«Пенсии завышены»: Минтруд предложил уменьшать размер выплат россиянам
В Минтруде считают: с учетом растущей продолжительности жизни определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании данных Росстата, "приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии".
Обновлено 26 марта в 18:49
Авто
Kia показал концептуальный кроссовер Mohave Masterpiece
Корейский автопроизводитель Kia представил на автосалоне в Сеуле (Южная Корея) новый концепт Mohave Masterpiece.
Обновлено в 03:10
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34