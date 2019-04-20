Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада МюллераРБК 00:25

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Ipsos. Согласно исследованию, результаты работы Трампа одобрили 37% респондентов.
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Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
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