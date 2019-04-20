Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада МюллераРБК 00:25

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Ipsos. Согласно исследованию, результаты работы Трампа одобрили 37% респондентов.

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Общество Мединский принял участие в открытии дня заботы о памятниках Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в открытии Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры в субботу в Москве на территории ансамбля Донского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Энергетика Белоруссия нашла хлор в российской нефти «Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».

Политика Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Кино «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Финансы Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.

Происшествия Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.

Культура Минкультуры проанализирует репертуар театров оперы и балета Правительство РФ поручило Министерству культуры проанализировать репертуар театров оперы и балета и представить предложения об увеличении в нём произведений русской классики.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.

Армия и оружие БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.

Футбол «Зенит» сыграет против «Краснодара» в белом Сине-бело-голубые определились с комплектом формы на гостевой матч против "Краснодара", сообщает пресс-служба "Зенита".

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов опубликовал фото с прогулки с новорожденным сыном Кирилл Сафонов опубликовал фото с прогулки с новорожденным сыном На слова Савельевой тут же отреагировали ее многочисленные поклонники.

Единоборства Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шоу-бизнес «До тебя я жила в моно»: Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов Сама Виктория Дайнеко смотрится на сцене очень органично. «Потому что до тебя я жила в моно», - написала знаменитость.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева показала семейную идиллию в Майами На снимке с сияющей улыбкой запечатлена сама Виктория Лопырева, а также Игорь Булатов и сын.