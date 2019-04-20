Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада МюллераРБК 00:25
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Ipsos. Согласно исследованию, результаты работы Трампа одобрили 37% респондентов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество
Мединский принял участие в открытии дня заботы о памятниках
Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в открытии Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры в субботу в Москве на территории ансамбля Донского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:56
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
Обновлено 18 апреля в 08:19
Политика
Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»
Обновлено в 03:29
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 00:25
Культура
Минкультуры проанализирует репертуар театров оперы и балета
Правительство РФ поручило Министерству культуры проанализировать репертуар театров оперы и балета и представить предложения об увеличении в нём произведений русской классики.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Футбол
«Зенит» сыграет против «Краснодара» в белом
Сине-бело-голубые определились с комплектом формы на гостевой матч против "Краснодара", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов опубликовал фото с прогулки с новорожденным сыном
Кирилл Сафонов опубликовал фото с прогулки с новорожденным сыном На слова Савельевой тут же отреагировали ее многочисленные поклонники.
Обновлено в 03:41
Политика
На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:17
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
«До тебя я жила в моно»: Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов
Сама Виктория Дайнеко смотрится на сцене очень органично. «Потому что до тебя я жила в моно», - написала знаменитость.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала семейную идиллию в Майами
На снимке с сияющей улыбкой запечатлена сама Виктория Лопырева, а также Игорь Булатов и сын.
Обновлено в 02:10
Политика
В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко
Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51