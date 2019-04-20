Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада МюллераСтрана Советов on-line 11:32
Поддержка президента США Дональда Трампа среди граждан страны достигла минимума с начала 2019 года на фоне публикации доклада спецпрокурора оберта Мюллера. Об этом свидетельствуют результаты социологического пороса Reuters/Ipsos, опубликованного в пятницу, 19 апреля.
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