Политика
Рейтинг Трампа стал рекордно высокимНародные новости вчера в 15:31
Согласно опросу, деятельность Трампа на посту президента одобряют 44% американских граждан. Однако 53% респондентов имеют противоположное мнение насчет работы лидера Соединенных Штатов. Показатели опроса являются максимальными с момента вступления Дональда Трампа на должность президента США.
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с чего всё началось
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post.Коммерсантъвчера в 12:55
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Рейтинг Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации
Эхо Москвывчера в 11:31
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Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика
22 миллиарда рублей потребуется для отслеживания санкционных грузов
Центр развития цифровых платформ, который принадлежит оператору системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" установит и будет обслуживать дорожные камеры для контроля транзита санкционных грузов, пишет "РБК".
Обновлено в 01:45
Космос
Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
На Новочеркасском проспекте выстрелили в лицо сотруднице пекарни
Как рассказали в Главке, 7 июля около семи часов утра в помещении пекарни на Новочеркасском проспекте в ходе конфликта неизвестный выстрелил в лицо 34-летней сотруднице заведения, пострадавшая была госпитализирована.
Обновлено в 02:06
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик
В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:23
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Туск прокомментировал визит на Донбасс
После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
Обновлено в 00:06
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30
Политика
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост
Как сообщает ТАСС, эфир телемост начнется между телеканалами "Россия 1" и NewsOne 12 июля в 18:00 по Москве и продлится около двух часов.
Обновлено в 02:32
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Валерий Кожевников стал министром здравоохранения Забайкальского края
Бывший министр здравоохранения Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Обновлено вчера в 15:05
Финансы
Курс доллара: планы ЦБ напугали аналитиков
На закрытии торгов курс доллара США составил уже 63,86 руб. что на 37,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58