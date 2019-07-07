с чего всё началось

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Langer Research Associates.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика «Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области Пятеро несовершеннолетних, один 18-летний подросток и взрослый мужчина пострадали в результате столкновения Chevrolet Lanos с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов - Ейск, сообщает в понедельник в рассылке пресс-служба УМВД Ростовской области.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Происшествия В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.

Футбол Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки, обыграв в финале команду из Перу.

Общество Эксперты объяснили падение рождаемости в России Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.

Политика Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Финансы Доллару предрекли ослабление во втором полугодии Федеральная резервная система США начнет политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank.

Здоровье Меньше соли, больше фруктов: раскрыт секрет молодости В любом возрасте следует следить за питанием и уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю.

Шоу-бизнес Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.

Общество Зона отдыха появится на берегу Яузы Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы.

Происшествия Автобус с украинцами перевернулся в Польше, есть пострадавшие Автобус с украинцами попал в аварию на юго-западе Польши. ДТП произошло в районе Большие Янковицы в Опольском воеводстве.

Политика Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2» Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.

Политика Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.