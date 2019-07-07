Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурацииИзвестия вчера в 12:45
Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Langer Research Associates.
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с чего всё началось
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post.Коммерсантъвчера в 12:55
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Рейтинг Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации
Эхо Москвывчера в 11:31
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