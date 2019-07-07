Политика

Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурацииРоссийская газета 19:23

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.
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с чего всё началось
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса
, проведенного ABC News и The Washington Post.
Коммерсантъ12:55

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В США рейтинг Трампа достиг рекордной отметки из-за успехов в экономике

РБК14:41

Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства

Газета.Ru09:10

Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня

Коммерсантъ12:55

Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации

Известия12:45

Рейтинг Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации

Эхо Москвы11:31

Опрос: в США рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки из-за успехов в экономике

ТАСС11:05

Рейтинг Трампа побил рекорд

Взгляд.ру11:33
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Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Политика

Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

Обновлено в 08:07
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Сотрудники телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 09:45
Политика

Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Культура

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 13:42
Общество

Яна Блиновская: Ученые и стивидоры должны объединиться для решения экопроблем Находки

Нужно, чтобы все 11 компаний, перегружающих уголь по периметру бухты Находки, объединились на поприще экологической ответственности.
Обновлено в 20:00
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера

Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Плавать в бассейнах опасно, - медики

Американские учёные в ходе исследования обнаружили в бассейнах "крипто-паразитов", которые могут оставаться в воде на протяжении нескольких дней, а при попадании в организм человека создают угрозу здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе

Украинская полиция взяла штурмом задание кредитного учреждения в Одессе, в котором злоумышленник удерживал в заложниках двух сотрудниц.
Обновлено в 08:12
Наука

Ученые будут наблюдать за нерпами в Байкале с помощью спутниковых радиомаяков

Российские ученые в начале июля отправляются в экспедицию, в которой проведут исследование обитающей в озере Байкал популяции нерпы (пресноводного тюленя).
Обновлено 05 июля в 11:15
Футбол

«Торпедо» выиграло первый матч под руководством Игнашевича

Обновлено в 14:20
Общество

8 способов недорого обставить квартиру, чтобы не выглядеть бедно

Чтобы интерьер квартиры выглядел солидно и богато, в его создание вовсе не обязательно вкладывать целое состояние.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала фигуру на пляже

Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Власти Москвы назвали самые романтичные места города

Московские власти рассказали о самых романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице.
Обновлено в 16:46
Авто

В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми

Обновлено в 12:42
Происшествия

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
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