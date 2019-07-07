Политика
Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурацииРоссийская газета 19:23
Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.
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Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post.Коммерсантъ12:55
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Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Политика
Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
Обновлено в 08:07
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Сотрудники телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 09:45
Политика
Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Культура
Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 13:42
Общество
Яна Блиновская: Ученые и стивидоры должны объединиться для решения экопроблем Находки
Нужно, чтобы все 11 компаний, перегружающих уголь по периметру бухты Находки, объединились на поприще экологической ответственности.
Обновлено в 20:00
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера
Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Плавать в бассейнах опасно, - медики
Американские учёные в ходе исследования обнаружили в бассейнах "крипто-паразитов", которые могут оставаться в воде на протяжении нескольких дней, а при попадании в организм человека создают угрозу здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе
Украинская полиция взяла штурмом задание кредитного учреждения в Одессе, в котором злоумышленник удерживал в заложниках двух сотрудниц.
Обновлено в 08:12
Наука
Ученые будут наблюдать за нерпами в Байкале с помощью спутниковых радиомаяков
Российские ученые в начале июля отправляются в экспедицию, в которой проведут исследование обитающей в озере Байкал популяции нерпы (пресноводного тюленя).
Обновлено 05 июля в 11:15
Футбол
«Торпедо» выиграло первый матч под руководством Игнашевича
Обновлено в 14:20
Общество
8 способов недорого обставить квартиру, чтобы не выглядеть бедно
Чтобы интерьер квартиры выглядел солидно и богато, в его создание вовсе не обязательно вкладывать целое состояние.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании
Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Власти Москвы назвали самые романтичные места города
Московские власти рассказали о самых романтичных местах для свиданий и прогулок в российской столице.
Обновлено в 16:46
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Кино
В Германии умер продюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00