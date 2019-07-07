с чего всё началось

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.

Происшествия В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Происшествия Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.

Здоровье Врачи рассказали о пользе грибов "Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.

Кино Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.

Армия и оружие Сотрудники телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново Донецкой области.

Политика Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.

Общество Яна Блиновская: Ученые и стивидоры должны объединиться для решения экопроблем Находки Нужно, чтобы все 11 компаний, перегружающих уголь по периметру бухты Находки, объединились на поприще экологической ответственности.

Транспорт РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.

Происшествия Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.

Здоровье Плавать в бассейнах опасно, - медики Американские учёные в ходе исследования обнаружили в бассейнах "крипто-паразитов", которые могут оставаться в воде на протяжении нескольких дней, а при попадании в организм человека создают угрозу здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Происшествия Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе Украинская полиция взяла штурмом задание кредитного учреждения в Одессе, в котором злоумышленник удерживал в заложниках двух сотрудниц.

Наука Ученые будут наблюдать за нерпами в Байкале с помощью спутниковых радиомаяков Российские ученые в начале июля отправляются в экспедицию, в которой проведут исследование обитающей в озере Байкал популяции нерпы (пресноводного тюленя).

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Кино В Германии умер продюсер Артур Браунер В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.