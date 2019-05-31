Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМаКоммерсантъ 05:44
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам».
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Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
У Зеленского открестились от желания совладельца «Квартала 95» договариваться с Путиным
Как заявила пресс-служба администрации президента, Шефир высказал исключительно собственное мнение, говоря о том, что президент России - умный человек и о том, что студии стоит договариваться с Россией и в течение двух лет вернуться на российский рынок.
Обновлено в 07:58
Экономика
НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского
Обновлено в 06:51
Происшествия
Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали
Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии
Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.
Обновлено в 07:28
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga
Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Общество
С 1 июня ульяновцы попрощаются с роумингом
Цитируя Парламентскую газету, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что следующая цель – решить вопрос с роумингом между Россией и Белоруссией.
Обновлено в 03:17
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов
Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
Обновлено в 02:59
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook флота Украины, испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" Военно-морскими силами (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной.
Обновлено в 02:20
Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Кино
Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин
Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара»
Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».
Обновлено в 04:01