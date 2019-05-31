Политика

Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМаКоммерсантъ 05:44

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам».
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Глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты нового опроса доверия Путину

Интерфакс07:29

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

РБК04:10

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%

ТАСС07:25

Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

Коммерсантъ05:44

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике. Показатель вырос с 30% до 72%

Новая газета04:31

Глава ВЦИОМа называет сенсационными результаты последнего опроса доверия к Владимиру Путину

Эхо Москвы08:00

ВЦИОМ ввел новую методику измерения доверия к политикам. Рейтинг Путина вырос с 31% до 72%

Дождь04:40
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Культура

Первый канал высказался о заявлении в полицию на Алсу из-за «Голоса»

Обновлено в 07:33
Происшествия

На Университетской набережной у кареты на ходу отвалилось колесо

Обновлено в 08:15
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Воду из Яузы проверят в течение недели после сообщения о гибели рыбы

Обновлено в 06:17
Политика

У Зеленского открестились от желания совладельца «Квартала 95» договариваться с Путиным

Как заявила пресс-служба администрации президента, Шефир высказал исключительно собственное мнение, говоря о том, что президент России - умный человек и о том, что студии стоит договариваться с Россией и в течение двух лет вернуться на российский рынок.
Обновлено в 07:58
Экономика

НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского

Обновлено в 06:51
Происшествия

Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали

Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии

Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.
Обновлено в 07:28
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga

Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Общество

С 1 июня ульяновцы попрощаются с роумингом

Цитируя Парламентскую газету, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что следующая цель – решить вопрос с роумингом между Россией и Белоруссией.
Обновлено в 03:17
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:07
Политика

Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Экономика

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов

Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
Обновлено в 02:59
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook флота Украины, испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" Военно-морскими силами (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной.
Обновлено в 02:20
Общество

МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки

В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Кино

Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин

Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта

Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Политика

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара»

Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».
Обновлено в 04:01
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