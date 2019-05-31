Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМаКоммерсантъ 05:44

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам».

Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

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