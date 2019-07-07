Политика
Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровняКоммерсантъ 12:55
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post. Это рекордно высокий уровень одобрения действий господина Трампа за весь его президентский срок.
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Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post.Коммерсантъ12:55
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:38, Вашингтон
Политика
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
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Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11
Авто
В подмосковном Шуколово прошел Vagfest
С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).
Обновлено в 07:39
Культура
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О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
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Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Политика
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Обновлено в 16:24
Экономика
Развитие туризма в России обсудят на совещании у Медведева
Основной целью документа "является развитие внутреннего и въездного туризма за счет реализации мер по повышению доступности и качества услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов", отметили в пресс-службе.
Обновлено в 17:03
Происшествия
14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику
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Обновлено в 13:42
Технологии
Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов
Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено в 19:07
Экономика
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Разработка законопроекта об ИПК помешала регулятору заняться вопросом о страховом резерве (СР), рассказал на полях Международного финансового конгресса зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 17:09
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Наука
Поведение млекопитающего можно менять, активируя всего пару нейронов
Нейробиологи из Колумбийского университета в Нью Йорке впервые показали, что поведение млекопитающего можно контролировать, активируя всего несколько клеток в коре головного мозга.
Обновлено в 11:01
Культура
Парижская опера представила три балета Матса Эка
Парижская опера представила три балета Матса Эка На сцене Opera Garnier состоялась мировая премьера двух балетов знаменитого Матса Эка: для балетной труппы Парижской оперы шведский хореограф поставил «Another Place» на музыку Ференца Листа и равелевское «Болеро».
Обновлено в 17:59
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Общество
Чистому небу рисуют новые перспективы
«Ростелеком» может инвестировать в проект ПАО «Ростелеком» может помочь городским властям выполнить программу «Чистое небо» по демонтажу телекоммуникационных кабелей с центральных улиц Петербурга, которая буксует несколько лет.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Тюмени около понтонной переправы баржа с подъемным краном зацепила высоковольтный кабель, тот упал в реку и убил всю рыбу в окрестности.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Самолет МС-21 испытают с российским двигателем ПД-14
Как сообщает РИА Новости, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:51
Футбол
Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико»
Обновлено в 13:03
Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Кино
«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
Обновлено в 19:15
Музыка
Лепс споет в дуэте со Стивеном Сигалом
Обновлено в 12:30
Интернет
Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome
Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
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Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Политика
Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01