с чего всё началось

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post. Это рекордно высокий уровень одобрения действий господина Трампа за весь его президентский срок.

Политика Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.

Авто В подмосковном Шуколово прошел Vagfest С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).

Культура Продюсер Артур Браунер скончался в Германии О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Экономика Развитие туризма в России обсудят на совещании у Медведева Основной целью документа "является развитие внутреннего и въездного туризма за счет реализации мер по повышению доступности и качества услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов", отметили в пресс-службе.

Происшествия 14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.

Технологии Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.

Экономика ИПК не дает ЦУБ покоя ни днем ни ночью Разработка законопроекта об ИПК помешала регулятору заняться вопросом о страховом резерве (СР), рассказал на полях Международного финансового конгресса зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Экономика Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.

Футбол Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.

Наука Поведение млекопитающего можно менять, активируя всего пару нейронов Нейробиологи из Колумбийского университета в Нью Йорке впервые показали, что поведение млекопитающего можно контролировать, активируя всего несколько клеток в коре головного мозга.

Культура Парижская опера представила три балета Матса Эка Парижская опера представила три балета Матса Эка На сцене Opera Garnier состоялась мировая премьера двух балетов знаменитого Матса Эка: для балетной труппы Парижской оперы шведский хореограф поставил «Another Place» на музыку Ференца Листа и равелевское «Болеро».

Общество Чистому небу рисуют новые перспективы «Ростелеком» может инвестировать в проект ПАО «Ростелеком» может помочь городским властям выполнить программу «Чистое небо» по демонтажу телекоммуникационных кабелей с центральных улиц Петербурга, которая буксует несколько лет.

Происшествия В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель Ранее ряд СМИ сообщил, что в Тюмени около понтонной переправы баржа с подъемным краном зацепила высоковольтный кабель, тот упал в реку и убил всю рыбу в окрестности.

Армия и оружие Самолет МС-21 испытают с российским двигателем ПД-14 Как сообщает РИА Новости, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

Политика В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Авто Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.

Интернет Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.

Политика Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.

Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.

Шоу-бизнес Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.