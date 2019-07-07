Политика
Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровняКоммерсантъ 12:55
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post. Это рекордно высокий уровень одобрения действий господина Трампа за весь его президентский срок.
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с чего всё началось
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post.Коммерсантъ12:55
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Экономика
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Политика
В Екатеринбурге состоялась церемония открытия выставки «Иннопром-2019»
Церемония открытия десятой юбилейной международной промышленной выставки «Иннопром-2019» прошла в Екатеринбурге в киноконцертном театре «Космос».
Обновлено в 12:04
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Мужчина случайно проглотил живую рыбу и умер
Обновлено в 19:10
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Общество
Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 21:55
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика
Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»
"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с Грузией
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Турции произошел взрыв на азотном заводе
На азотном заводе, расположенном на западе Турции (в провинции Кютахья), произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:52
Технологии
Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса
Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Политика
Британский МИД расследует утечку документов с критикой команды Трампа
МИД Великобритании проведет внутреннее расследование из-за утечки докладных записок своего посла в США Кима Дэррока, в которых содержалась критика администрации президента Дональда Трампа.
Обновлено в 15:28
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Баскетбол
«Бруклин» объявил о подписании Кайри Ирвинга
Обновлено в 12:56
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Обновлено в 13:25
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено в 07:09
Футбол
«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди
Обновлено в 22:27
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
Культура
Экспонаты Музеев Московского Кремля привезут на выставку в Коломенское
Выставка создаст целостный историко-художественный образ ордена Святого Георгия и других знаков отличия этой военной награды как культурного феномена XVIII — начала ХХ веков.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
День, когда Россия стала империей и военной супердержавой
Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50