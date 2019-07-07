с чего всё началось

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post. Это рекордно высокий уровень одобрения действий господина Трампа за весь его президентский срок.

Экономика Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.

Политика В Екатеринбурге состоялась церемония открытия выставки «Иннопром-2019» Церемония открытия десятой юбилейной международной промышленной выставки «Иннопром-2019» прошла в Екатеринбурге в киноконцертном театре «Космос».

Общество Названы регионы России с самыми высокими доходами населения Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Армия и оружие Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба» На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.

Экономика Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.

Общество Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Политика Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2» "Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка» Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.

Политика Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с Грузией 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля.

Происшествия В Турции произошел взрыв на азотном заводе На азотном заводе, расположенном на западе Турции (в провинции Кютахья), произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Технологии Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Политика Британский МИД расследует утечку документов с критикой команды Трампа МИД Великобритании проведет внутреннее расследование из-за утечки докладных записок своего посла в США Кима Дэррока, в которых содержалась критика администрации президента Дональда Трампа.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Шоу-бизнес Анна Нетребко показала фигуру на пляже Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.

Культура Экспонаты Музеев Московского Кремля привезут на выставку в Коломенское Выставка создаст целостный историко-художественный образ ордена Святого Георгия и других знаков отличия этой военной награды как культурного феномена XVIII — начала ХХ веков.