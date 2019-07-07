Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News и The Washington Post. Это рекордно высокий уровень одобрения действий господина Трампа за весь его президентский срок.

Авто В России подешевел кроссовер Hawtai Laville В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.

Экономика Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.

Футбол Сборная Бразилии выиграла девятый Кубок Америки в своей истории В бразильском Рио-де-Жанейро завершился финальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Перу.

Происшествия Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.

Политика Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.

Армия и оружие «Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.

Шоу-бизнес 45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».

Политика Киселёв анонсировал телемост с Украиной Ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной.

Спорт Женская сборная Испании выиграла чемпионат Европы Женская сборная Испании одержала победу над Францией (86:66) в финальном матче чемпионата Европы.

Общество Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.

Энергетика Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.

Космос В Тибете зафиксирован мощнейший выброс космической энергии Группа японских и китайских ученых в ходе исследования Крабовидной туманности нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.

Политика Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала необычное фото дочери Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.

Политика Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с предложением осудить неонацизм В воскресенье, 7 июля, Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на заседании отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

Космос В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.

Кино «Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис Лидером американского бокс-офиса прошедших выходных стал новый фильм Джона Уоттса "Человек-паук: Вдали от дома", заработавший $93,6 млн.

Общество Названы причины падения рождаемости в России В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.

Политика Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана быть осторожнее в своих заявлениях, касающихся иранской ядерной программы.

Происшествия Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.