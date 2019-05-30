Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в СШАТруд вчера в 12:18
Американский финансовый портал 24/7 Wall Street составил и опубликовал рейтинг "лучших песен в истории человечества".
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Однозначно, «Yesterday»! Российские музыканты назвали лучшую песню всех времен
Национальная служба новостейвчера в 13:59
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Транспорт
Билеты на плацкарт в России подорожали вдвое
После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль).
Обновлено вчера в 01:21
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество
Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве
Распространенность табака среди россиян значительно снизилась, однако около 29% граждан продолжают курить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 02:17
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Судно с туристами затонуло в Будапеште
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Культура
В Красноярске нашли неизвестный рисунок Василия Сурикова
Рисунок обнаружили в фондах музея. Он не выставлялся на публике почти 100 лет.
Обновлено вчера в 23:04
Баскетбол
«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок
В результате ДТП, как отмечает полиция, погибли водитель ВАЗ-2115 и пассажиры - женщина и ребенок 2018 года рождения.
Обновлено в 03:35
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Здоровье
В США зафиксировали около тысячи случаев заболевания корью с начала года
Около тысячи случаев заболевания корью зафиксировано в США с начала этого года, следует из доклада Центра по контролю над заболеваниями.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим
Безвизовые обмены Россия и Япония согласовали подходы по продолжению безвизовых обменов между жителями южной части Курил и Японией, добавил российский министр.
Обновлено в 00:38
Технологии
В работе Snapchat по всему миру произошел сбой
Как сообщает сервис Downdetector, в ночь с 30 на 31 мая в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел сбой.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Кремле намечена дата прямой линии с Путиным
Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 20 июня.
Обновлено в 00:53
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти
«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34