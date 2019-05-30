Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в СШАТруд вчера в 12:18

Американский финансовый портал 24/7 Wall Street составил и опубликовал рейтинг "лучших песен в истории человечества".
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Однозначно, «Yesterday»! Российские музыканты назвали лучшую песню всех времен

Национальная служба новостейвчера в 13:59

Женские гимны: лучшие песни о женской судьбе

FoxTime.ru29 мая в 03:00

Названы лучшие песни в истории человечества

РИА Новостивчера в 07:46

Составлен рейтинг лучших песен всех времён

News.ruвчера в 07:10

Названа лучшая песня в истории человечества

Lenta.ruвчера в 05:41

Издание 24/7 Wall Street опубликовало рейтинг лучших песен всех времён

Говорит Москвавчера в 08:07

Названа лучшая песня в истории человечества

Газета.Ruвчера в 07:53
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Общество

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Обновлено в 03:25
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Транспорт

Билеты на плацкарт в России подорожали вдвое

После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль).
Обновлено вчера в 01:21
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Обновлено в 03:39
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество

Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве

Распространенность табака среди россиян значительно снизилась, однако около 29% граждан продолжают курить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 02:17
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Судно с туристами затонуло в Будапеште

На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Обновлено вчера в 23:08
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Покупку Турцией С-400 в Пентагоне назвали катастрофой для F-35

Обновлено в 03:46
Культура

В Красноярске нашли неизвестный рисунок Василия Сурикова

Рисунок обнаружили в фондах музея. Он не выставлялся на публике почти 100 лет.
Обновлено вчера в 23:04
Баскетбол

«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок

В результате ДТП, как отмечает полиция, погибли водитель ВАЗ-2115 и пассажиры - женщина и ребенок 2018 года рождения.
Обновлено в 03:35
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Здоровье

В США зафиксировали около тысячи случаев заболевания корью с начала года

Около тысячи случаев заболевания корью зафиксировано в США с начала этого года, следует из доклада Центра по контролю над заболеваниями.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим

Безвизовые обмены Россия и Япония согласовали подходы по продолжению безвизовых обменов между жителями южной части Курил и Японией, добавил российский министр.
Обновлено в 00:38
Технологии

В работе Snapchat по всему миру произошел сбой

Как сообщает сервис Downdetector, в ночь с 30 на 31 мая в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел сбой.
Обновлено вчера в 20:23
Кино

Ампутация ног и репетиции в инвалидном кресле: испытания Вячеслава Невинного

Обновлено в 02:00
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В Кремле намечена дата прямой линии с Путиным

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 20 июня.
Обновлено в 00:53
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти

«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Политика

Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
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