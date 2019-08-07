ДТП произошло сегодня, 7 августа, примерно в 6:50 в Макаровском районе. По словам очевидцев, рейсовый автобус №510 двигался по маршруту Макаров - Южно-Сахалинск. В районе бухты Тихой он столкнулся с кран-балкой.

Рейсовый автобус и кран-балка столкнулись в Макаровском районе

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