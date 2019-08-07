Происшествия
Рейсовый автобус и кран-балка столкнулись в Макаровском районеАСТВ 17:52
ДТП произошло сегодня, 7 августа, примерно в 6:50 в Макаровском районе. По словам очевидцев, рейсовый автобус №510 двигался по маршруту Макаров - Южно-Сахалинск. В районе бухты Тихой он столкнулся с кран-балкой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
Наука
Назван простой способ затормозить старение мозга
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем.
Обновлено в 09:49
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено в 18:10
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств
Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.
Обновлено в 12:45
Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Общество
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Отмечается, что таким образом мужчина хотел финансово поддержать человека, с которым познакомился. Он купил картину Иисуса за €500.
Обновлено в 20:15
Здоровье
О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты
Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Космос
«Тепловые прожекторы» охладят города без затрат энергии
Революционная система охлаждения зданий создана специалистами из Университета штата Нью-Йорк в Баффало.
Обновлено в 06:10
Интернет
В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы
В компании Twitter рассказали, что могли использовать личные пользовательские данные для персонифицированной рекламы без разрешения.
Обновлено в 21:36
Хоккей
«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» на Sochi Hockey Open
В матче турнира Sochi Hockey Open "Локомотив" одержал победу над рижским "Динамо" (3:2). В составе победителей отличились Павел Красковский, Тай Рэтти и Александр Калинин.
Обновлено в 10:26
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Космос
Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик
Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.
Обновлено в 11:17
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон
Обновлено в 11:37
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Игры
Игра Journey неожиданно вышла на iOS
Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
Обновлено в 06:35
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11