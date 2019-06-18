Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажировРИА Новости 00:31

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

с чего всё началось

Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж. В 23.47 (19.47 мск) борт вылетел в пункт назначения и в настоящее время уже прибыл на место. В настоящее время выясняются все обстоятельства.

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

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