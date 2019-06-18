Происшествия

Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в ПаттайюRT на русском 02:12

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
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Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Паттайю

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Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

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Сибиряки устроили бунт на не взлетевшем лайнере - теперь им не вернут деньги за билеты

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"Мы не полетим!": Пассажиры в Новосибирске в панике покинули самолёт, который долго не могли завести

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«Не посыпется в воздухе» – перепуганные новосибирцы покинули самолёт

Сиб.фмвчера в 13:18
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Общество

Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ

Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Обновлено в 01:13
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Кино

Опубликован трейлер фильма «Текст» по роману Глуховского

Обновлено в 03:33
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500

В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500.
Обновлено в 02:28
Происшествия

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска

Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов

Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении

Обновлено в 00:14
Общество

«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Найдена предсмертная записка экс-главы Свердловской железной дороги

Правоохранительные органы обнаружили предсмертную записку бывшего главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе

Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже

Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Общество

Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся

Член комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров заявил, что ретейлеры будут передавать продукты, чей срок годности в скором времени истекает, на благотворительность и в социальные учреждения.
Обновлено в 02:59
Происшествия

На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав

На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Футбол

«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию

Обновлено в 03:15
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Китай надеется, что Иран не откажется от ядерной сделки, заявил Ван И

Китай надеется, что Иран тщательно обдумает свою стратегию и не откажется от ядерной сделки, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Обновлено в 01:51
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Футбол

Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от Колумбии

Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Андрей и Кристина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию

Первого числа июня-месяца Андрей и Кристина Черкасовы отпраздновали официальное бракосочетание, после чего решили устроить себе медовый месяц, отправившись в романтическое путешествие.
Обновлено в 01:39
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Джонс и Гаскойн воссоздали знаменитое фото

Обновлено в 02:48
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