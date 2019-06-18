Происшествия
Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в ПаттайюRT на русском 02:12
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
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