Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педалиLenta.ru 05:23
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. Пассажиры отправились другими рейсами. Об этом в среду, 8 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов.
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Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
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Жителей Донбасса захотели лишить льгот и пенсий за российские паспорта
Как ранее сообщал премьер-министр Владимир Гройсман, российские паспорта жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) не будут признаваться как на территории страны, так и при попытке пересечь границу.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
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Ван дер Беллен посетит Сочи для открытия российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Политика
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Обновлено в 05:45
Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в российском селе
Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
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Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Авто
Прототип «заряженного» кроссовера Audi RS Q3 замечен на Нюрбургринге
Частично замаскированный прототип высокопроизводительного Audi RS Q3 вновь был замечен на гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 08:13
Игры
Chernobylite удивит игроков масштабом и реиграбельностью
История в Chernobylite ветвистая, имеется несколько концовок, благодаря чему появляется реиграбельность.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
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Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможности проведения кадровых перестановок в руководстве компании «Транснефть».
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Трейлер нового «Человека-паука» установил рекорд
Новый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" побил рекорд просмотров для фильмов студии Sony, сообщает Deadline.
Обновлено в 03:54
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Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
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Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Спорт
7 мая выйдет Battle Pass для The International 2019
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Пройдет заседание Верховной Рады, на которой и решится, когда пройдет инаугурация. Может быть 19 мая, как просил Зеленский, а может и позже.
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Оказывается, лук многим «не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом».
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Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
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Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
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