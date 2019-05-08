Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педалиLenta.ru 05:23

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. Пассажиры отправились другими рейсами. Об этом в среду, 8 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов.
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Из Ростова-на-Дону из-за поломки не вылетел еще один SSJ 100

Коммерсантъ05:57

«Суперджет» не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву из-за поломки

КП - Ростов-на-Дону05:51

В Ростове пассажиров, летевших в Москву, сняли с борта из-за неисправности на Sukhoi Superjet 100

Donnews.ru05:41

В Ростове отменили рейс Sukhoi Superjet 100 из-за неполадок

Rostov gazeta06:23

В аэропорту Ростова обнаружены неисправности в самолете «Сухой суперджет»

Don2405:54

Вылет SSJ-100 из Ростова в Москву задержали из-за заевшей педали

ТАСС05:20

Еще один SSJ 100 не смог взлететь из-за поломки

Газета.Ru05:34
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

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Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Политика

Жителей Донбасса захотели лишить льгот и пенсий за российские паспорта

Как ранее сообщал премьер-министр Владимир Гройсман, российские паспорта жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) не будут признаваться как на территории страны, так и при попытке пересечь границу.
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Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

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Политика

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Ван дер Беллен посетит Сочи для открытия российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Авто

Прототип «заряженного» кроссовера Audi RS Q3 замечен на Нюрбургринге

Частично замаскированный прототип высокопроизводительного Audi RS Q3 вновь был замечен на гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 08:13
Игры

Chernobylite удивит игроков масштабом и реиграбельностью

История в Chernobylite ветвистая, имеется несколько концовок, благодаря чему появляется реиграбельность.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
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Политика

В Кремле прокомментировали возможность отставки главы «Транснефти»

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Кино

Трейлер нового «Человека-паука» установил рекорд

Новый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" побил рекорд просмотров для фильмов студии Sony, сообщает Deadline.
Обновлено в 03:54
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
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Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

Обновлено в 03:07
Спорт

7 мая выйдет Battle Pass для The International 2019

Valve объявила дату выхода Боевого пропуска для The International 2019.
Обновлено 06 мая в 13:30
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
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Команда Зеленского не исключает, что инаугурация пройдет в июне

Пройдет заседание Верховной Рады, на которой и решится, когда пройдет инаугурация. Может быть 19 мая, как просил Зеленский, а может и позже.
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«Доктор Смерть» Ульяна Супрун назвала подорожавший лук «антисоциальным продуктом»

Оказывается, лук многим «не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом».
Обновлено в 06:10
Технологии

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
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Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
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