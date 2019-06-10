Происшествия
Рейс Москва — Казань авиакомпании S7 прервал взлет из-за неисправностиКрасная весна 16:31
Прервал взлет из-за технической неисправности самолет российской авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Москва — Казань, сообщила 10 июня пресс-служба компании.
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РИА Новости14:53
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В авиакомпании S7 объяснили, почему рейс Москва-Казань развернули прямо на полосе
Казанский репортер16:42
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