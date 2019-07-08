Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во ВнуковоREGNUM 07:30
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта. Напомним, 8 июля экипаж авиасудна, летевшего из Москвы в Берлин, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
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