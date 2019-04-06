Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минированииИзвестия 12:15

В московском аэропорту Домодедово задержан вылет самолета, направлявшегося в Токио. Это произошло после анонимного звонка о «минировании» транспортного средства. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил представитель региональных экстренных служб.
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Бомба на борту самолета в Домодедово не найдена

Коммерсантъ13:20

Информация о минировании самолета в аэропорту «Домодедово» оказалась ложной

РИАМО13:58

Источник: угроза минирования рейса Москва - Токио не подтвердилась

ТАСС12:43

Вылет самолета Japan Airlines из Москвы задержали из-за угрозы взрыва

Интерфакс12:09

В Домодедово не нашли взрывчатки после сообщения о минировании лайнера

РИА Новости12:49

Самолет проверяют в Домодедово после сообщения о минировании

РЕН ТВ10:46

Сообщение о бомбе в самолете «Японских авиалиний» в Домодедове не подтвердилось

Москва 2411:29
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В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
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Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
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18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии

Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.
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