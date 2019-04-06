Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минированииИзвестия 12:15
В московском аэропорту Домодедово задержан вылет самолета, направлявшегося в Токио. Это произошло после анонимного звонка о «минировании» транспортного средства. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил представитель региональных экстренных служб.
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