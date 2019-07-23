Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту. Об этом сообщают норвежские СМИ.

Политика Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Общество Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».

Армия и оружие ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Политика МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

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Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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Шоу-бизнес Борисова нашла постоянную работу Дана Борисова станет постоянной ведущей одного из телешоу. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

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