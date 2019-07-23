Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на бортуREGNUM 10:18
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту. Об этом сообщают норвежские СМИ.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Обновлено в 16:15
Игры
Bethesda представила расписание QuakeCon 2019
Bethesda представила расписание мероприятия.
Обновлено в 10:57
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика
Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Наука
Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Обновлено 20 июля в 02:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили семейные традиции
В день рождения мальчика герцоги Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — поздравили его комментарием в «Инстаграме», чем, как оказалось, нарушили королевский протокол.
Обновлено в 09:27
Транспорт
Более миллиона машин проехали по Крымскому мосту с начала лета
С начала июля на полуостров по мосту проехали более 292 тыс. машин, а в сторону материковой части России — свыше 245 тыс. Максимальный суточный трафик был зафиксирован неделю назад, в понедельник, 15 июля, когда Крымский мост за 24 часа пересёк 31331 автомобиль.
Обновлено в 16:28
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика
Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5%
Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 гривен (179 долларов — ред.) за тысячу кубометров, сообщается на сайте кабмина Украины.
Обновлено в 09:12
Спорт
Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение
Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Волгоградом
Легковой автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, столкнулся с автобусом Волгоград — Жирновск.
Обновлено в 14:52
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова пожаловалась на невоспитанных мужчин
Обновлено в 10:54
Интернет
Слежка за пользователями Instagram упростилась
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21