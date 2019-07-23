Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на бортуREGNUM 10:18

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту. Об этом сообщают норвежские СМИ.
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