Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на бортуREGNUM 10:18

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту. Об этом сообщают норвежские СМИ.
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Российский самолет вернулся в Осло из-за неисправности

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Вылетевший из Осло самолет «Аэрофлота» вернулся из-за технических проблем

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Авторадиовчера в 12:41
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Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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