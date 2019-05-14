Происшествия
Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеровГазета.Ru 06:39
"Аэрофлот" опроверг сведения о нештатной ситуации на борту самолета Boeing 737, летящего из Калининграда в Москву. Ранее в соцсетях появилась информация о поданном с воздушного судна сигнале бедствия. По данным авиакомпании, проверка сигнала проводилась по просьбе управления воздушного движения.
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«Аэрофлот» опроверг данные о нештатной ситуации на рейсе Калининград-Москва
Национальная служба новостей05:17
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