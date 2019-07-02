Футбол

Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака»RT на русском 09:52

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».
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Юрий Гаврилов: «Зе Луиш - твердый середняк»

Спорт-Экспресс11:23

Валерий Рейнгольд: «Уход Зе Луиша — это потеря для „Спартака“»

Sportbox.RU11:21

Рейнгольд: «Думаю, „Спартак“ в этом году будет не в футбол играть»

Sport24.ru08:33

Валерий Рейнгольд: «Уход Зе Луиша — это потеря для „Спартака“»

Матч ТВ11:21

Ветеран «Спартака» высказался об уходе Зе Луиша

Газета.Ru10:10

Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака»

RT на русском09:52

Рейнгольд: Зе Луиш был примером для подражания, его уход — потеря для «Спартака»

Чемпионат08:58
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Пьяная россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии

Сотрудники финской пограничной охраны задержали россиянку, которая нарушила границу Финляндии на резиновой лодке.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Общество

Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ

Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Авто

В России у Toyota Hilux появилась новая топовая версия

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18

Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Панайотова назвали будущим отцом ребенка Любови Успенской

Решение Успенской сделать ЭКО ставит в опасность и её собственную жизнь, и здоровье её будущего ребенка.
Обновлено в 10:20
Хоккей

Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы

Обновлено в 11:16
Происшествия

В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 12:16
Авто

Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Авто

Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Политика

Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Политика

Путин поручил проанализировать норму КоАП об оскорблениях в Интернете

Российский президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором провести анализ правоприменительной практики возбуждения административных дел об оскорблении государства в Интернете.
Обновлено в 10:59
Общество

В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро

Федеральное управление юстиции ФРГ (BfJ) выпустило штрафное уведомление против компании Facebook Ireland Limited из-за нарушения закона о защите сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом за первую половину 2018 года.
Обновлено в 10:00
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
Обновлено вчера в 16:09
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Культура

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР

Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

На Кипре упала и взорвалась российская ракета

Обновлено вчера в 06:46
Транспорт

В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
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Oppo представила еще одну модель в линейке Reno

Обновлено в 11:40
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Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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