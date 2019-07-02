Футбол
Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака»RT на русском вчера в 09:52
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».
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Рейнгольд: Зе Луиш был примером для подражания, его уход — потеря для «Спартака»
Чемпионатвчера в 08:58
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Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Спорт
Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии
Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
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Происшествия
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
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В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
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Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
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Физики сделали МРТ отдельным атомам
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Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
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В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
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Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
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Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
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Зеленский снова требует от Рады отставки Климкина и Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к депутатам Верховной рады с настоятельной просьбой «безотлагательно» рассмотреть представление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.
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Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
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Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске
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Иномарка протаранила кемеровский ТЦ «Я»
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Основатель «Рольфа» оспорит в суде оценку сделки, которая стала причиной его уголовного дела
Как рассказал сам Сергей Петров в интервью телеканалу «Дождь», ФСБ оценила акции компании «Рольф-эстейт», которые купил автодилер, в 200 миллионов рублей, а не в четыре миллиарда.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Где может находиться кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, укравшая 23 млн рублей: Список версий
Редакция UfacityNews.ru составила подборку существующих версий местонахождения Луизы Хайруллиной.
Обновлено 01 июля в 21:49
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено вчера в 19:00
Энергетика
Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».
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Армия и оружие
Минобороны России и КНДР активизировали взаимодействие
Межведомственное взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР в последнее время активизировалось на всех уровнях.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
СМИ сообщили о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина»
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Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Продажи Geely на рынке России увеличились на 295%
В российском отделении компании Geely объявили об объеме проданной техники за июнь нынешнего года.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей
Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
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Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Кино
В состав Американской киноакадемии вошли три российских режиссера
Обновлено вчера в 14:22