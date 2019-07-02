Футбол

Рейнгольд назвал уход Зе Луиша громадной потерей для «Спартака»RT на русском вчера в 09:52

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».
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Экс-президент «Спартака» прокомментировал трансфер Зе Луиша

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Бывший владелец «Спартака» положительно оценил продажу Зе Луиша

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Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
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Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске

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Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
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