Рейнгольд: «Спартаку» надо брать пример с «Барселоны»Евро-футбол.ру 03 мая в 06:30

Надо брать пример с эталона, такого, как "Барселона". "Ливерпуль" вроде ее возил, а счет 3:0. Это потому что вышли мастера высокого уровня.

Рейнгольд: «Спартаку» надо брать пример с «Барселоны»

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