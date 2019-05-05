Футбол
Рейнгольд: «Спартаку» надо брать пример с «Барселоны»Евро-футбол.ру 03 мая в 06:30
|46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
|57′
|57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
|59′
|64′
Аяз Гулиев
|66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
|67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|76′
|82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
|85′
|89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
11
Ильин
13
Бумаль
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
20
Панюков
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
11
Фернандо
22
Игнатов
15
Глушенков
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Надо брать пример с эталона, такого, как "Барселона". "Ливерпуль" вроде ее возил, а счет 3:0. Это потому что вышли мастера высокого уровня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:39, Ашберн
Армия и оружие
Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая
Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол
Как игроки «Зенита» узнали о чемпионстве
Пресс-служба "Зенита" опубликовала кадры того момента, когда команда узнала о том, что стала чемпионом России сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
Обновлено вчера в 20:48
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в матче хоккейного Евротура
В первом матче чешского этапа Еротура Россия проиграла Швеции.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Хабаровск окутан дымом лесных пожаров
Дым от лесных пожаров с ночи воскресенья, 5 мая, окутал Хабаровск, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 00:13
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Хоккей
Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»
Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом», но остался без Салаха
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле
Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:04
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище
На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева.
Обновлено вчера в 22:18
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания россиян чумой в Монголии
Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
«Барселона» уступила «Сельте» в матче Примеры
«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры.
Обновлено вчера в 17:53