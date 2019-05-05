Футбол

Рейнгольд: «Спартаку» надо брать пример с «Барселоны»Евро-футбол.ру 03 мая в 06:30

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Надо брать пример с эталона, такого, как "Барселона". "Ливерпуль" вроде ее возил, а счет 3:0. Это потому что вышли мастера высокого уровня.
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