"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек. "Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком".

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

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