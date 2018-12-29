Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»
Спорт-Экспресс
09:33

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек. "Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком".
Спорт-Экспресс09:33

Подробнее о событии

Невероятные сейвы, гол и радость Джеррарда — в обзоре «Рейнджерс» — «Селтик»

Чемпионат11:13

«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в «Дерби старой фирмы»

Газета.Ru09:40

Футболисты «Рейнджерс» победили «Селтик» в матче чемпионата Шотландии

РИА Новости09:40

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

Спорт-Экспресс09:33

«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в дерби Старой Фирмы

Sport24.ru09:32

«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в матче чемпионата Шотландии впервые с 2012 года

Матч ТВ10:02

«Рейнджерс» выиграли у «Селтика» в чемпионате впервые с 2012 года

Sports.ru09:49
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Футбол

«Лацио» поделил очки с «Торино», «Рома» одолела «Парму»

В другом матче отчетного тура римская «Рома» одержала выездную победу над «Пармой» со счетом 2:0. В составе римской команды голами отметились Бриан Кристанте (58-я минута) и Дженгиз Ундер (75).
Обновлено в 10:57
Футбол

Роналду: «Поддерживаю систему VAR, она облегчает работу судье»

Обновлено в 09:08
Футбол

Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол

Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено в 10:26
Футбол

Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в первой части сезона

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.
Обновлено в 09:51
Футбол

Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике стал владельцем футбольного клуба "Андорра", который выступает в пятом по силе испанском дивизионе, сообщается на официальной странице "Андорры" в Facebook.
Обновлено в 09:28
Футбол

Саутгейт и Кейн получили награды Британской империи

Саутгейт стал офицером Ордена Британской Империи.
Обновлено в 10:15
Футбол

Легионер ЦСКА мечтает еще о десяти бразильцах в команде

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао сказал о своих шагах на посту президента "армейского" клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:13
Футбол

Софьян Ханни: «В 2019 году хочу стать важным игроком для „Спартака“»

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своих целях на следующий год.
Обновлено в 07:45
Футбол

Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директором «Манчестер Юнайтед» может стать Эрик Штоффельсхаус, сообщает интернет-издание Goal.
Обновлено в 01:10
Футбол

Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»

Обновлено в 01:29
Футбол

Сумма долгов ФК «Томь» достигла 175 млн рублей

Долги футбольного клуба «Томь» по зарплате, налогам и договорным обязательствам составляют 175 млн рублей, сообщила пресс-служба томского УФССП.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Челси» договорился с Пулишичем о трансфере

"Челси" договорился с полузащитником дортмундской "Боруссии" Кристианом Пулишичем о трансфере, утверждает Bild.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол

46-летнему экс-торпедовцу собутыльники испортили Новый год

Гости вначале избили 46-летнего футболиста, а затем требовали с него 30 тыс рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 10:32
Футбол

Болельщики «Наполи» проведут флешмоб в поддержку Кулибали

Фанаты "Наполи" намерены поддержать защитника Калиду Кулибали, подвергшемуся оскорблениям на расистской почве со стороны болельщиков "Интера" в матче 18-го тура (0:1).
Обновлено в 06:31
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Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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Рейнджерс
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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