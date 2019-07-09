Футбол

«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»Спорт-Экспресс 13:48

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"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
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«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» в первом матче квалификации Лиги Европы

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«Сент-Джозефс» - «Рейнджерс»: уже победители

Все про Спорт рувчера в 04:30
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Армия и оружие

Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге

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Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
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В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Приморье на крупной стройке произошел обвал

В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Общество

Чайковская администрация заплатит 21 миллион за проект ЦПР, который никогда не будет реализован

На основании договора аренды 6 сентября 2007 года заключили договор инвестирования работ по строительству первой очереди Центрального планировочного района № 081.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Спорт

Прыгун в высоту Иванюк показал лучший результат сезона в мире

Обновлено в 16:14
Политика

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Транспорт

Ливни затопили дороги Петербурга

Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Авто

Lifan расширит свой модельный ряд в России

Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Журналиста еженедельника «Якутск вечерний» заподозрили в «воздействии на подсознание людей».
Обновлено в 03:53
Транспорт

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку

Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Транспорт

Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России

В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Наука

В Швеции нашли два погребальных корабля викингов

Находка привлекла большое внимание ученых, так как до этого в Швеции находили не более десяти погребальных кораблей.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика

Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризма

Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией.
Обновлено в 11:50
Футбол

«Спартак» отказывается от медицинского департамента

В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Кино

Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix

Сериал "Очень странные дела" установил новый рекорд Netflix.
Обновлено в 10:43
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоёванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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