Футбол
«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»Спорт-Экспресс вчера в 13:48
"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
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«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс», «Хайдук» оказался сильнее «Гзира Юнайтед»
Sportbox.RUвчера в 14:04
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Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
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Общество
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Политика
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Происшествия
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Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
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Общество
МЧС предупреждает: в Кузбасс пришли сильные ливни с грозой и градом
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Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Обновлено 08 июля в 05:57
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
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Происшествия
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Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено 08 июля в 01:16
Здоровье
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Вздутие живота и боль является поводом посещения врача, считают медики.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
«Если провести аудит всех соглашений, то мыльный пузырь „Иннопрома“ лопнет»: мнение депутата Госдумы
Для чего проводится эта выставка и помогает ли она хоть как-то развивать региональный бизнес, размышляет депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
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Здоровье
Чабан прокомментировал рост кредиторской задолженности медучреждений Забайкалья
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Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
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Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
ЕСПЧ удовлетворил первую жалобу на домашнее насилие из России
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
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Бывший ректор Петербургской духовной академии займется молодежью
Иеромонах Силуан (Никитин) назначен новым ректором Петербургской духовной академии.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
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Общество
Нисанов — РБК: «У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции»
Из чего состоит бизнес Нисанова и его партнеров Нисанов — председатель совета директоров OOO "Киевская площадь".
Обновлено вчера в 17:00