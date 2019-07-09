Футбол

«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»Спорт-Экспресс вчера в 13:48

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"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
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«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» в первом матче квалификации Лиги Европы

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Все про Спорт ру08 июля в 04:30
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Для чего проводится эта выставка и помогает ли она хоть как-то развивать региональный бизнес, размышляет депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
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