Футбол
«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»Спорт-Экспресс 13:48
"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма
Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма, однако Соединённые Штаты и Украина продолжают голосовать против них.
Обновлено в 21:35
Общество
В России за год из-за нарушений от работы отстранили более 400 пилотов
За 2018 год от полетов из-за выявленных нарушений отстранили 425 пилотов.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло
Число жертв наводнения в Иркутской области стремительно растет. Стихия унесла уже 23 жизни, передает телеканал "360".
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.
Обновлено в 22:37
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Foreign Policy: Франция и Британия увеличат контингент в Сирии
Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники, численность французских и британских войск вырастет от 10 до 15 процентов.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Лавров ответил на предложение Зеленского провести саммит в Минске
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне по ситуации в Донбассе с участием Украины, России и США.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Общество
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено в 12:02
Экономика
Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре
Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК.
Обновлено в 02:38
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях из-за поставок С-400
Глава пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус, выступая перед журналистами, заявила, что позиция Вашингтона по вопросу поставок Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 осталась неизменной и Анкару ждут серьезные последствия после сделки с Россией.
Обновлено в 16:27
Политика
Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина
Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 06:28
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено в 22:00
Происшествия
При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон
Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Теннис
Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона
За выход в финал Уимблдона Халеп поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Мухова (Чехия).
Обновлено в 09:38