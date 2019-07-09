"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.

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