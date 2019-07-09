Футбол
«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»Спорт-Экспресс 13:48
"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Авто
Lifan расширит свой модельный ряд в России
Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.
Обновлено в 06:21
Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Футбол
Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Политика
Телеведущий Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Обновлено в 00:48
Футбол
Эду стал техническим директором «Арсенала»
Экс-игрок "Арсенала" Эду Гаспар стал первым техническим директором "канониров". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 10:26
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Политика
Госдума приняла постановление о санкциях против Грузии
Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление с рекомендацией правительству России о применении в отношении Грузии специальных экономических мер.
Обновлено в 07:57
Общество
Священник объяснил смысл своих слов, что «женщины слабее мужчин умом»
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Авто
Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato
Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato.
Обновлено в 13:10
Культура
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание правительства
В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Космос
Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса
С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.
Обновлено в 14:54
Политика
Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых
Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.
Обновлено в 12:17