"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.

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Происшествия Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.

Происшествия При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.

Политика США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра США считают действия Турции в территориальных водах Кипрах "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение, заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Политика Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли произвела фурор в Париже В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.

Политика США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы» Вашингтон ввел санкции против депутатов парламента Ливана от шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасана Раада и Амина Шерри, а также Вафика Сафа — высокопоставленного функционера движения, который отвечает за вопросы безопасности.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

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