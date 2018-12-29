"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек. "Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком".

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