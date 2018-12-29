Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»
Спорт-Экспресс
09:33

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек. "Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком".
Спорт-Экспресс09:33

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«Рейнджерс» впервые после банкротства обыграл «Селтик» в дерби «старой фирмы»

Чемпионат09:46

«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в «Дерби старой фирмы»

Газета.Ru09:40

Футболисты «Рейнджерс» победили «Селтик» в матче чемпионата Шотландии

РИА Новости09:40

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

Спорт-Экспресс09:33

«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в дерби Старой Фирмы

Sport24.ru09:32

«Рейнджерс» выиграли у «Селтика» в чемпионате впервые с 2012 года

Sports.ru09:49

«Рейнджерс» обыграл «Селтик». Смотри победный гол

Матч ТВ07:37
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Футбол

Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»

Обновлено в 08:42
Футбол

Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол

Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в первой части сезона

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.
Обновлено в 09:51
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Софьян Ханни: «В 2019 году хочу стать важным игроком для „Спартака“»

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своих целях на следующий год.
Обновлено в 07:45
Футбол

Парма — Рома 0:0 (2-й тайм)

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 06:00
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Саутгейт и Кейн награждены Орденом Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Бриитанской империи, сообщает The Independent.
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Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директором «Манчестер Юнайтед» может стать Эрик Штоффельсхаус, сообщает интернет-издание Goal.
Обновлено в 01:10
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Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»

Обновлено в 01:29
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Сумма долгов ФК «Томь» достигла 175 млн рублей

Долги футбольного клуба «Томь» по зарплате, налогам и договорным обязательствам составляют 175 млн рублей, сообщила пресс-служба томского УФССП.
Обновлено в 07:11
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«Бавария» предложит «Челси» 13 млн фунтов за Хадсон-Одои

По информации источника, с открытием зимнего трансферного окна мюнхенский клуб предложит "синим" 13 млн фунтов за 18-летнего футболиста.
Обновлено вчера в 22:03
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Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Обновлено в 01:52
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«Зенит» отдаст Оздоева в аренду

По информации Sport24.ru, полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев ближайшие полгода проведет в аренде.
Обновлено в 07:04
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Туктамышева поздравила «Зенит» с Новым годом

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футбольный клуб «Зенит» с наступающим Новым годом.
Обновлено в 03:13
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Коларов может заменить Эрнандеса в «Атлетико»

Напомним, Коларов перешел в Рому из Манчестер Сити летом 2017 года и с тех пор провел за джаллоросси 69 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 16 результативных передач.
Обновлено в 07:08
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У Андрея Тихонова пока нет предложений о работе

Если какие-то предложения поступят, будем рассматривать. На данный момент их нет, – сказал Тихонов.
Обновлено в 09:18
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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