Футбол
«Рейнджерс» и «Мальме» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:40
Шотландский "Рейнджерс" и шведский "Мальме" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
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«Рейнджерс» Джеррарда победил 6:0 и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:51
«Мальме» и «Рейнджерс» снова разгромили соперников по первому квалификационному раунду ЛЕ
Sportbox.RUвчера в 16:48
«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» и вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы
Советский спортвчера в 16:37
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
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Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо
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СМИ опубликовали видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео эвакуации пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево.
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Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
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Путин не приедет на место взрыва жилого дома в Магнитогорске
Обновлено вчера в 14:03
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
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Площадка радикальных исламистов выявлена в Якутии
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В Екатеринбурге ветеран войны проиграл суд и лишился квартиры
Было много судов, в итоге фронтовик своего подарка всё же лишился.
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Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
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Обновлено вчера в 11:36
Технологии
«Триколор» займется производством сериалов и запустит онлайн-кинотеатр
Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера
Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.
Обновлено в 01:45
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
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Пользователи iPhone массово переходят на Android
Как оказалось, Apple теряет своих покупателей, т. к. количество обменов с iPhone на iPhone уменьшилось на 15,2%. Эти люди отказались от своих устройств в пользу смартфонов на базе Android.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
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Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 02:53
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Corsair выпускает модули памяти Vengeance LPX DDR4 объемом 32 ГБ
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Спорт
Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ
Кирилл Беляев выиграл серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км на Чемпионате мира по водным видам спорта, передает корреспондент The Moscow Post.
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Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Жилкредит», сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 02:15