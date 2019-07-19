Футбол

«Рейнджерс» и «Мальме» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:40

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Шотландский "Рейнджерс" и шведский "Мальме" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
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