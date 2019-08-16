Футбол

«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» КингаSoccer.ru 19:04

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Недавно состав "Лестера" пополнил полузащитник "Сампдории" Деннис Прат.
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