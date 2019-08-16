Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» КингаSoccer.ru вчера в 19:04
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Футбол
ФК «Порту» готовится подать в суд на «Матч ТВ»
Футбольный клуб "Порту" намерен подать в суд иск на "Матч ТВ" за то, что российский канал показал в прямом эфире последние десять минут матча с "Краснодаром" в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Бывший летчик оценил действия пилотов самолета «Уральских авиалиний»
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Наука
6 признаков приближающейся смерти: болезни сердца
При сердечной недостаточности сердце, будучи не в состоянии перекачивать достаточно крови для нормальной работы жизненно важных органов, компенсирует недостачу, лишая питания мышцы.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05
Общество
Виктория Вершинина стала «Мисс Екатеринбург-2019»
Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:12
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 02:02
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 16:57
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Технологии
«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу
Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Футбол
Сутормин уверен, что «Зенит» прибавит по ходу сезона
Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше. Я уже привык к партнерам по средней линии.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Первая в Чувашии девочка из пробирки стала мамой
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Психолог назвал принятие способом борьбы с аэрофобией
Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы 1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты
Власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества составили рекомендации для потребителей о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
E Ink показала принтер для электронной бумаги
Как ожидается, новый тип «электронной бумаги» можно использовать для печати документов для идентификации, транспортных карт и так далее.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
ВСУ стреляли по позиции НМ ДНР, зная о возможном присутствии там журналиста РФ
Съёмка показывает, что никакого огня с позиций НМ ДНР не ведётся, однако в ВСУ объявили, что «давали ответ».
Обновлено в 00:20
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
ЛНР: Украинские военные обстреляли район Санжаровки
Обновлено в 01:52