Футбол

«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» КингаSoccer.ru вчера в 19:04

Недавно состав "Лестера" пополнил полузащитник "Сампдории" Деннис Прат.
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«Лестер Сити» отдал Энди Кинга в аренду команде Стивена Джеррарда

Sport24.ruвчера в 17:33

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Матч ТВ01:55

«Рейнджерс» арендовали Кинга у «Лестера»

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«Лестер» отдал игрока сборной Уэльса команде Джеррарда

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«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера»

Спорт-Экспрессвчера в 19:44

«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Лестера» Кинга

Soccer.ruвчера в 19:04

«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»

РИА Новостивчера в 18:35
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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ФК «Порту» готовится подать в суд на «Матч ТВ»

Футбольный клуб "Порту" намерен подать в суд иск на "Матч ТВ" за то, что российский канал показал в прямом эфире последние десять минут матча с "Краснодаром" в квалификации Лиги чемпионов.
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Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
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Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
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6 признаков приближающейся смерти: болезни сердца

При сердечной недостаточности сердце, будучи не в состоянии перекачивать достаточно крови для нормальной работы жизненно важных органов, компенсирует недостачу, лишая питания мышцы.
Обновлено вчера в 11:17
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Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
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В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы

В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
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Общество

Виктория Вершинина стала «Мисс Екатеринбург-2019»

Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
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У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

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Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 02:02
Политика

Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
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Обновлено вчера в 21:42
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Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).
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Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
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Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы 1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.
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Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
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В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов в интернет-магазинах

Эксперты Роскачества составили рекомендации для потребителей о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
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В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом

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Как ожидается, новый тип «электронной бумаги» можно использовать для печати документов для идентификации, транспортных карт и так далее.
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ВСУ стреляли по позиции НМ ДНР, зная о возможном присутствии там журналиста РФ

Съёмка показывает, что никакого огня с позиций НМ ДНР не ведётся, однако в ВСУ объявили, что «давали ответ».
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В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
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Энди Кинг
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Лестер Сити» и национальной сборной Уэльса. Всю свою профессиональную карьеру провёл в «Лестер Сити», сыграв за клуб в трёх высших дивизионах и выиграв каждый из них - первый дивизион, Чемпионшип и премьер-лигу.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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