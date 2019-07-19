Футбол
«Рейнджерс» Джеррарда вышел во второй отборочный раунд ЛЕГазета.Ru 19:17
Шотландский "Рейнджерс" под руководством бывшего футболиста "Ливерпуля" и сборной Англии Стивена Джеррарда без препятствий вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:29, Вашингтон
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