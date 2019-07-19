Шотландский "Рейнджерс" под руководством бывшего футболиста "Ливерпуля" и сборной Англии Стивена Джеррарда без препятствий вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы.

«Рейнджерс» Джеррарда вышел во второй отборочный раунд ЛЕ

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Авто BMW готовит новое поколение 4-Series BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.

Происшествия Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.

Наука Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.

Здоровье Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.

Политика У семьи главы Мосгоризбиркома нашли квартиры в Хорватии Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова недвижимостью на берегу Адриатического моря в Хорватии.

Экономика Путин поручил найти жилье малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.

Армия и оружие НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

Происшествия После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Углегорске погиб мужчина, незаконно проникший на подстанцию Несанкционированное проникновение на одну из трансформаторных подстанций в Углегорске закончилось гибелью 46-летнего мужчины.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве В результате аварии погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.

Шоу-бизнес Нюша с семьей переехала в загородный дом Видимо, пополнение в семействе мотивировало певицу и ее супруга переехать из городской квартиры в загородный дом.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Политика Зеленский назвал позором отказ в созыве внеочередного заседания Рады Украинский лидер обвинил спикера парламента в преступной бездеятельности Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное заседание Верховной рады позором.

Здоровье Для спасения Поли Ярушкиной не хватает 935 450 руб Если вы решили спасти Полю Ярушкину, пусть вас не смущает цена спасения.

Происшествия МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА "Новости".