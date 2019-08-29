Футбол
Спорт-Экспресс«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Легию» и вышел в групповой турнир ЛЕ
«Рейнджерс» одержал победу над «Легией» (1:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Команда Стивена Джеррарда вышла в групповой турнир еврокубков (общий счет — 1:0).
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Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Футбол
«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника
Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
РИА Новости 11:16
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца
Собеседник вчера в 09:03
Авто
Новый кроссовер Maxus D60 выйдет за пределы Китая
Топовый вариант оценили в 167 800 юаней. В эквиваленте стоимость кроссовера варьируется от 870 тыс. до 1,56 млн рублей.
Tvoe-avto.com 14:17
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru 20:16
Гаджеты
Huawei снизила поставки смартфонов в Россию
Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Космос
Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Общество
Американка, родившая в тюрьме без всякой помощи, подала в суд
В США в тюрьме города Денвер заключенная рожала ребенка без всякой помощи в одиночной камере. В Сети появилась соответствующая видеозапись.
РЕН ТВ 18:13
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Футбол
Хенесс оставил пост президента «Баварии»
Президент «Баварии» Ули Хенесс оставил свой пост.
Спорт-Экспресс 14:42
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол
БАТЭ обыграл «Астану», но не вышел в групповой этап Лиги Европы
БАТЭ в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл "Астану" — 2:0.
Спорт-Экспресс 14:54
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
Кино
На форуме оружейников в Ижевске покажут трейлер фильма «Калашников»
Коммерсантъ Ижевск 07:17
Происшествия
«Росатом» хочет усовершенствовать свою систему мониторинга радиации
Ученые госкорпорации "Росатом" планируют разработать элементы будущей новой более совершенной системы мониторинга радиационной обстановки на предприятиях атомной отрасли РФ, которая поможет информировать общественность о безопасной эксплуатации этих объектов, следует из материалов на сайте закупок "Росатома".
РИА Новости 20:17
Общество
В Госдуме предложили продлить школьникам летние каникулы до октября
Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, а соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока, считает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), который направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.
РИА Новости 20:35
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Футбол
Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов
Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
Евро-футбол.ру 19:02
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс 27 августа в 14:42