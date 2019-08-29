Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Гент» вышел в групповой этап Лиги Европы

Футболисты бельгийского "Гента" сыграли вничью с хорватской "Риекой" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.
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«Гент» вышел в групповой этап Лиги Европы

РИА Новостивчера в 16:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
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