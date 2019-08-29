Футбол
РИА Новости«Гент» вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты бельгийского "Гента" сыграли вничью с хорватской "Риекой" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.
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«Рейнджерс» Джеррарда и «Вулверхэмптон» пробились в групповой этап Лиги Европы
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«Рейнджерс» Джеррарда дома дожал «Легию» и пробился в групповую стадию ЛЕ
ProstoProSportвчера в 16:50
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