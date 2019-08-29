Футбол
Спорт-Экспресс«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Легию» и вышел в групповой турнир ЛЕ
«Рейнджерс» одержал победу над «Легией» (1:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Команда Стивена Джеррарда вышла в групповой турнир еврокубков (общий счет — 1:0).
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«Рейнджерс» Джеррарда дома дожал «Легию» и пробился в групповую стадию ЛЕ
ProstoProSportвчера в 16:50
«Рейнджерс» Джеррарда и «Вулверхэмптон» пробились в групповой этап Лиги Европы
Sportbox.RUвчера в 16:46
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