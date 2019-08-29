Английский «Вулверхэмптон» обыграл итальянский «Торино» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы и добыл путевку в основную часть турнира. «Рейнджерс» сумел с минимальным счетом обыграть «Легию» и гарантировал себе участие в групповом этапе ЛЕ.

«Рейнджерс» Джеррарда и «Вулверхэмптон» пробились в групповой этап Лиги Европы

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