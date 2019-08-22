Футбол

Рейна может заменить Наваса в «Реале»Спорт-Экспресс 08:50

«Реал» начал поиск вратаря, который может заменит Кейлора Наваса, желающего покинуть клуб. Одним из главных кандидатов является вратарь «Милана» Пепе Рейна, сообщает As. Ранее мадридский клуб отдал украинского голкипера Андрея Лунина в аренду «Вальядолид».
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«Реал» рассматривает трех опытных вратарей на замену Навасу

Sport24.ru09:56

«Реал» может подписать Рейну на замену Навасу

Sports.ru09:32

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«Реал» рассматривает четырёх вратарей в качестве возможной замены Навасу

Чемпионат10:15

«Реал» ищет замену Навасу

Газета.Ru12:38

Рейна может заменить Наваса в «Реале»

Спорт-Экспресс08:50
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
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В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
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В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

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Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
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Власти проверяют факт оскорбления чиновницей пострадавших от паводка

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Над Донецком подняли российский флаг

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Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»

19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
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Пропавшую в лесах под Нижним Новгородом 5-летнюю девочку нашли живой

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Кино

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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

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Канада высказалась против возвращения России в G8

Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
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Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

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МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
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Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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