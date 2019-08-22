Футбол
Рейна может заменить Наваса в «Реале»Спорт-Экспресс 08:50
«Реал» начал поиск вратаря, который может заменит Кейлора Наваса, желающего покинуть клуб. Одним из главных кандидатов является вратарь «Милана» Пепе Рейна, сообщает As. Ранее мадридский клуб отдал украинского голкипера Андрея Лунина в аренду «Вальядолид».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
«Иловайский котел» оказался тройным
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Футбол
Полиция обыскала офис владельца «Чайки» из-за букмекеров
Полиция провела обыски в офисе владельца клуба «Чайка» (Песчанокопское) Андрея Чайки в связи с подозрениями в обмане букмекеров.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Футбол
Медведев приехал на церемонию открытия WorldSkills в Казани
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на церемонию открытия чемпионата про профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский и Джонсон обсудили возвращение России в G8
Отмечается, что во время беседы Джонсон пообещал Зеленскому озвучить жесткую позицию Великобритании касательно России на предстоящем саммите G7.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Космос
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни
Обновлено в 07:18
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Политика
Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы
БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейд-Чемберленом
Обновлено в 14:05
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Суд не стал продлевать арест счетов Абызова
Обновлено в 12:53
Происшествия
Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота
Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.
Обновлено в 12:23
Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний
В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено в 13:55