"Реймс" одержал домашнюю победу над "Страсбуром" на своем поле со счетом 2:1. Счет в игре на шестой минуте открыл полузащитник хозяев Мусса Думбья. В начале второго тайма Адриен Томассон выровнял положение. Победу "Реймсу" принес точный выстрел Матье Кафаро.

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